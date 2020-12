Kriminalpsychologe: Netzwerk zur Gefahr-Erkennung wie Trier

Trier/Darmstadt Nach der Amokfahrt in Trier hat sich der Kriminalpsychologe Jens Hoffmann für ein Netzwerk aus Polizei sowie psychiatrischen und sozialen Einrichtungen zur Früherkennung möglicher Gefahren ausgesprochen.

Nach der Amokfahrt in Trier kam der Verdächtige in Untersuchungshaft. Wegen Hinweisen auf eine mögliche psychische Erkrankung war auch die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung infrage gekommen. Der Mann soll den Behörden zufolge in den Tagen vor der Tat in seinem Auto gelebt haben. „Allgemein kommt es im Vorfeld solcher Taten sehr häufig zu einer destabilisierten Phase“, sagte Hoffmann. Die Struktur zeige Auflösungserscheinungen.