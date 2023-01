Sexting und Nudes : Polizei ermittelt immer öfter: Viele Jugendliche haben sexuelles Material auf dem Smartphone

Trier Kinderpornografie zu besitzen oder zu verbreiten, ist seit kurzem als Verbrechen eingestuft und wird härter bestraft. Die Täter sind oft Jugendliche und junge Erwachsene – auch unter 14 Jahren.

Immer öfter muss die Polizei aktiv werden, weil Menschen kinder- und jugendpornografisches Material verbreiten. Die Kriminalstatistik verzeichnet einen „starken Aufwärtstrend“: 2017 gab es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Trier noch 91 Fälle. 2021 waren es schon 384 – also mehr als vier Mal so viele. Landesweit haben sich die Zahlen allein 2021 fast verdoppelt (von 1.017 auf 2.055 Fälle). Wer sich unter den Tätern fiese, mittelalte Männer vorstellt, liegt in vielen Fällen daneben.