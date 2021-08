Kriminelle scheitern an Aufbruch eines Geldautomaten

Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Viernheim Unbekannte haben in einer Bankfiliale im südhessischen Viernheim einen Schaden von etwa 10.000 Euro angerichtet. Ihr Versuch, Geld zu stehlen, blieb aber erfolglos. Wie die Polizei in Heppenheim am Mittwoch mitteilte, flohen die Täter in der Nacht ohne Beute, nachdem es ihnen nicht gelungen war, den Geldautomaten zu knacken.

