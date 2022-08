Südwestpfalz : Kripo ermittelt wegen Feuer in Mehrfamilienhaus

Contwig Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Südwestpfalz ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Da es zuvor bereits zwei Brände in dem Wohnhaus gegeben habe, bestehe ein Anfangsverdacht, erklärte die Staatsanwaltschaft in Zweibrücken am Dienstag.

„Ein konkreter Tatverdacht gegen eine bestimmte Person besteht derzeit nicht.“ Eine in dem Zusammenhang verdächtigte Person sei inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Laut Ermittlern war es am Montag zu dem Feuer gekommen. Der Brand wurde durch einen massiven Feuerwehreinsatz gelöscht. Die Retter brachten vier Personen mit Rauchvergiftung in ein Klinikum. Das Gebäude sei derzeit unbewohnbar und könne wegen Einsturzgefahr noch nicht vollständig begangen werden. Die Polizei hatte wegen des Feuers vor Ort einen 36-jährigen Mann aufgrund eines Zeugenhinweises in Gewahrsam genommen. Er sei nach einer kriminaltechnischen Untersuchung aber wieder freigelassen worden.

