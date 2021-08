Krisenstab: Private Helfer weiter unerlässlich

Bad Neuenahr-Ahrweiler Vier Wochen nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal sind nach wie vor mehr als 3000 Einsatzkräfte vor Ort. Im Fokus stehe weiter der Wiederaufbau der Trinkwasserversorgung, die Entsorgung von Öl-Wasser-Gemischen und die Versorgung der Bevölkerung, teilte der Krisenstab am Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit.

Extremer Starkregen hatte am 14. und 15. Juli an der Ahr eine Flutwelle ausgelöst und weite Teile des Tals zerstört. Rund 42 000 Menschen sind von den Folgen betroffen. Die Zahl der Todesopfer liegt in Rheinland-Pfalz weiter bei 142, 141 davon starben im Ahrtal. Nach Polizeiangaben könnten einige wenige Menschen bereits unmittelbar vor der Flut aus anderen Gründen verstorben sein, etwa in Krankenhäusern.