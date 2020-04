Kritik an Auflagen für Saisonarbeiter

Mainz/Koblenz Seit kurzem können Landwirte Saisonarbeiter für eine Einreise nach Deutschland anmelden. Für einige Landwirte in Rheinland-Pfalz kommt das einem Fachmann zufolge zu spät. Auch andere Aspekte stehen bei aller Freude über die Helfer in der Kritik.

Dass landwirtschaftliche Saisonarbeiter in der Coronakrise doch nach Deutschland kommen dürfen, bedeutet für viele Betriebe eine Erleichterung. Ohne die Saisonarbeiter gehe es nicht, betonte der Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, Andreas Köhr, am Mittwoch in Mainz. Kritik gebe es aber seitens einiger Landwirte an den strengen Auflagen, die für die Einreise, die Arbeit und die Unterbringung gelten. Auch der Verband habe sich mehr praxisorientierte Regelungen gewünscht, aber es sei nicht anders möglich gewesen.

Auch für die Einreise der Arbeiter gibt es Regeln. Kritik hieran hat den Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau mit Sitz in Koblenz erreicht. Es werde zum Beispiel bemängelt, dass ein Gesundheitscheck der Arbeiter erst in Deutschland am Flughafen stattfinde, erklärte der Verbandssprecher Herbert Netter. Sollte aber einer der Helfer infiziert sein, hätte das Auswirkungen auf alle Passagiere in dem Flugzeug. „Ein Check vor dem Flug in Rumänien oder Bulgarien wäre viel effektiver.“