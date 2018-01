später lesen Kritik an Herxheims Rathauschef wegen Aussage über Juden Teilen

Mit einer Äußerung über Juden und die deutsche Staatsangehörigkeit hat der neue Bürgermeister von Herxheim am Berg die Kritik des Zentralrats der Juden erregt. Der Ort ist seit Monaten im Gespräch, weil im Kirchturm eine Glocke aus der NS-Zeit mit der Aufschrift „Alles fuer's Vaterland Adolf Hitler“ hängt - und bislang nicht entschieden ist, ob sie entfernt wird. Der neue Bürgermeister Georg Welker (parteilos), der die Glocke nach eigenen Angaben als Mahnmal sieht und sie deshalb weiter benutzen will, sagte dazu dem ARD-Magazin „Kontraste“: „Ich sage nur: Ich höre die Opfer, das waren auch deutsche Bürger, also nicht nur die jüdischen.“ dpa