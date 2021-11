Kritik an Spahn wegen Begrenzung des Biontech-Impfstoffs

Mainz Die Ankündigung von Gesundheitsminister Spahn zu den Impfstoffbegrenzungen von Biontech stößt weiter auf Kritik. Jetzt auch von Apothekern.

Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aufgefordert, die Einführung der Höchstbestellmengen des Biontech-Impfstoffs gegen das Coronavirus zurückzunehmen. „Die besondere Kurzfristigkeit dieser Maßnahme sowie die zu befürchtende mangelnde Akzeptanz seitens der zu impfenden Menschen als auch der impfenden Ärzteschaft in Deutschland gefährden unnötig den Erfolg der Impfkampagne“, heißt es in einer am Montag in Mainz veröffentlichten Resolution der Berufsstandsvertretung. Zudem werde „die überaus notwendige Steigerung der Corona-Impfrate gefährdet“.