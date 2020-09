Küchenbrand in Hallschlag: Mutter und Sohn verletzt

Ein Feuerwehrfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Hallschlag Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hallschlag (Landkreis Vulkaneifel) sind eine 84 Jahre alte Bewohnerin und ihr 63-jähriger Sohn verletzt worden. Der Brand war am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr gemeldet worden, wie die Polizei berichtete.

Die Feuerwehr war aber den Angaben zufolge noch bis in den Abend mit Löscharbeiten beschäftigt und richtete später eine Brandwache an dem Haus im Ortsteil Kehr ein. Die beiden Verletzten wurden demnach in Krankenhäuser gebracht. Der 63-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung. Weitere Bewohner wurden laut Polizei nicht verletzt.