später lesen Küchenbrand: Mann wird in Mehrfamilienhaus leicht verletzt Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Trier-Saarburg ist ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet Fett in einer Pfanne auf dem Ofen am Montagmittag in Brand. dpa