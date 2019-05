Kühler und verregneter Wochenbeginn

Regentropfen haben sich auf einer Autoscheibe gesammelt. Foto: Ralf Hirschberger/Archivbild.

Offenbach Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit vielen Wolken, Regen und sinkenden Temperaturen. Bis Mittwoch sollen die Höchstwerte auf nur noch 12 bis 16 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte.

Demnach bringen zahlreiche Tiefdruckgebiete von Großbritannien bis nach Skandinavien und Nordosteuropa eine Kaltfront mit einem Regengebiet mit sich.

Am Montag ziehen nach Vorhersage des Wetterdienstes erst nur in der Nordwesthälfte teils dichte Wolken auf, im Laufe des Vormittags dann auch zwischen Saar und Vorderpfalz. Die Höchstwerte erreichen 18 bis 22 Grad.