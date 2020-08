Kühlerer Wochenstart in Rheinland-Pfalz und Saarland

Weißstörche lassen sich von der Thermik in die Höhe tragen. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Offenbach Am Montag kühlt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunehmend ab. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, liegen die Höchstwerte am Montag zwischen 18 und 24 Grad. In der Nordhälfte ist es meist stark bewölkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ab und an kann es schauern. Vom Saarland bis zur Pfalz bleibt es aber überwiegend niederschlagsfrei mit einigen Auflockerungen. Die Nacht zum Dienstag bleibt trocken und wolkig bei Tiefstwerten von 13 bis 8 Grad.