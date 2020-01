Kühleres Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Wolken ziehen sich über einem Feld vor der Sonne zusammen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archiv.

Offenbach Deutlich kühlere Temperaturen erwarten Rheinland-Pfalz und das Saarland am Wochenende. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Freitag noch einmal recht mild mit bis zu elf Grad, Wolken und Regen, bevor es in der Nacht zu Samstag abkühlt.

