Polizei Künftig auch kleinere Polizisten? Saarland plant Änderung

Nach Ansicht der Landesregierung müssten die Betroffenen in dem Test den Nachweis erbringen, dass ihre Unterschreitung der festgelegten Mindestgröße zu keiner Beschränkung bei wesentlichen Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes führe. Die Anforderung der Mindestgröße orientiert sich an den Anforderungen an motorische Kompetenzen der Polizeibeamten und an Untersuchungen, wonach die Körpergröße im Zusammenhang mit der sogenannten Maximalkraft eines Menschen steht. Zudem sprächen auch Mechanismen aus der Psychologie/Kriminologie dafür, weil gegenüber größeren Vollzugsbeamten ein renitentes Verhalten „eher seltener zu erwarten“ sei.