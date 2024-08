Kampf gegen illegalen Abfall Künftig Videoüberwachung gegen Müllsünder in Ludwigshafen

Mit mobiler Videoüberwachung geht die Stadt Ludwigshafen ab sofort gegen illegale Müllablagerungen vor. Das mit dem Datenschutzbeauftragten des Landes abgestimmte Pilotprojekt habe wie geplant am Donnerstag begonnen, teilte die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz mit. Dazu wurde in einem Auto, das an wechselnden Orten parkt, eine Kamera installiert. Sie soll künftig Verstöße dokumentieren. Das Projekt ist auf sechs Monate befristet, nach drei Monaten ist ein Zwischenbericht geplant. Das Vorhaben ist der Stadt zufolge deutschlandweit einmalig.