Künftiger Regierungschef sieht sich nicht „als Landesvater“

Tobias Hans (CDU) soll am 1. März vom saarländischen Landtag zum neuen Ministerpräsidenten des Saarlandes gewählt werden. Den Termin zur Wahl eines neuen Regierungschefs teilte der Landtag am Donnerstag in Saarbrücken mit. Nach seiner Wahl tritt der 40-Jährige die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) an, die als Generalsekretärin nach Berlin wechseln will. dpa

Der designierte Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans (CDU), sieht sich nicht als künftiger Landesvater. „Ich will eher wahrgenommen werden als engagierter Landeschef, der seine ganze Kraft und Zeit in dieses Amt im Sinne der Saarländerinnen und Saarländer investiert“, sagte der bisherige CDU-Fraktionschef der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Damit die Menschen ihn kennenlernen könnten, wolle er nach seinem Amtsantritt eine Tour durch das Land machen.

Hans soll Nachfolger von Noch-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer werden. Sie soll am Montag (26. Februar) bei einem Parteitag in Berlin zur CDU-Generalsekretärin gewählt werden. Der 40-Jährige wurde von seiner Partei nominiert - und übernimmt das Ruder der großen Koalition an der Saar, die seit Mai vergangenem Jahr am Start ist. Natürlich werde die Regierung den ausgehandelten Koalitionsvertrag weiter abarbeiten, sagte Hans. „Ich werde das Land nicht auf den Kopf stellen. Warum auch?“

Klar sei aber auch: „Wenn man als neuer Ministerpräsident mit 40 Jahren in so ein Amt reinkommt, dann steht man auch für neuen Schwung“, sagte er. „Den will ich erzeugen.“ Daher habe er sich mehrere Schwerpunkte gesetzt - zum Beispiel: Er wolle auf kommunaler Ebene „verkrustete Strukturen“ aufbrechen und „schwierige Doppelstrukturen“ abbauen. „Da müssen wir rangehen. Da reden wir schon sehr lange darüber mit dem Koalitionspartner“, erklärte er. „Jetzt ist die Zeit zu liefern. Da will ich aufs Gaspedal treten.“

