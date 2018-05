später lesen Kunst Künstler stellt 100 Arbeiter in Völklinger Hütte auf FOTO: Tom Gundelwein/Völklinger Hütte FOTO: Tom Gundelwein/Völklinger Hütte Teilen

Die Arbeiter kehren in die Völklinger Hütte zurück: Und zwar gleich 100-fach in Form von rund ein Meter hohen Arbeiter-Figuren aus Kunststoff in Orange, Gold und Grau. Die Installation des Nürnberger Konzeptkünstlers Ottmar Hörl wird am Dienstag (1. Mai) im Weltkulturerbe Völklinger Hütte eröffnet. „Ich will damit ein Zeichen setzen für die Menschen, die dort früher so hart gearbeitet haben“, sagte Hörl der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. dpa