später lesen Künstliche Intelligenz: Datenschutzbehörden fordern Regeln Teilen

Twittern

Teilen



In der Diskussion um Künstliche Intelligenz (KI) haben die Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder in einem Grundsatzpapier klare Regeln für Entwicklung und Betrieb gefordert. „Nicht alles, was technisch möglich und ökonomisch erwünscht ist, darf in der Realität umgesetzt werden“, betonten die Experten in einer am Freitag in Mainz veröffentlichten „Hambacher Erklärung“. dpa