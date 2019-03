später lesen Kür der Landessieger von „Jugend forscht“ in Ludwigshafen Teilen

Die Sieger des traditionsreichen Wettbewerbs „Jugend forscht“ und der Juniorsparte „Schüler experimentieren“ in Rheinland-Pfalz werden heute in Ludwigshafen gekürt. Unter anderem in den Fachgebieten Biologie, Chemie und Technik hatten sich 1430 Teilnehmer angemeldet - damit belegt Rheinland-Pfalz hinter Bayern und Nordrhein-Westfalen deutschlandweit den dritten Platz. dpa