Wegen hoher Ticketsteuern Kürzt Ryanair das Angebot auf dem Hahn?

Lautzenhausen · Die irische Fluggesellschaft Ryanair will einige Flüge von Berlin aus streichen. Darunter auch die nach Luxemburg. Als Grund nennt die Airline die hohen Steuern und Abgaben in Deutschland. Was bedeutet das für den Hahn? Wir haben nachgefragt.

03.09.2024 , 07:52 Uhr

Streicht Ryanair Flüge auch vom Hahn? Foto: dpa/Thomas Banneyer