Festspiele : Kultursommer bringt Ostwind nach Rheinland-Pfalz

Die rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz (Bündnis 90/Die Grünen)am Mikro. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Mainz Nach den Corona-Einschränkungen der vergangenen Jahre will das Festival neu durchstarten. Themen sind auch der Krieg in der Ukraine und die Oppositionsbewegung in Belarus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit mehr als 200 Veranstaltungen bringt der Kultursommer Musik, Theater und Literatur mit dem Schwerpunkt Osteuropa nach Rheinland-Pfalz. „Wir freuen uns, endlich wieder durchstarten zu können“, sagte Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) am Donnerstag in Mainz. Das Motto „Kompass Europa: Ostwind“ werde auch den Krieg in der Ukraine und die Oppositionsbewegung in Belarus zum Thema machen.

In den vergangenen beiden Jahren musste der Kultursommer zahlreiche Corona-Einschränkungen hinnehmen, in beiden Jahren stand er unter dem Motto „Kompass Europa: Nordlichter“. Nach der schweren Corona-Zeit habe die Kulturszene besondere Aufmerksamkeit nötig und verdient, sagte Teneka Beckers als Gesamtleiterin des Festivals.

Der Kultursommer schließt mehrere einzelne Festivals ein. Schon zum Eröffnungswochenende vom 6. bis 8. Mai in Herxheim ist der Autor Wladimir Kaminer mit einer „Ukrainedisko“ angekündigt - angelehnt an seine Erzählungen unter dem Titel „Russendisko“. Außerdem feiert die rumänien-deutsche Geschichte „Donaukinder“ des Chawwerusch-Theaters Premiere, ehe es auf Kultursommer-Tournee durchs Land geht.

Ausfallen muss hingegen der Auftritt eines Streichquartetts aus Russland, ebenso wie ein in Ludwigshafen geplanter Kulturaustausch mit Kunstschaffenden aus Deutschland und Russland. Von Seiten der Veranstalter habe man sich entschieden, das in diesem Jahr nicht umzusetzen, sagte Binz und fügte hinzu: „Sanktionen führen auch dazu, dass Tourneen von Künstlern nicht stattfinden können.“ Für sie sei klar, dass Künstlerinnen und Künstler, die den russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstützten, nicht auftreten sollten. Sie halte es aber auch nicht für sinnvoll, „russische Künstler oder Künstlerinnen einem Gesinnungstest zu unterwerfen“.

Unter dem Eindruck des Krieges gibt das Jugendsinfonie-Orchester der Ukraine mit der Dirigentin Oksana Lyniv ein Konzert in Kirchheimbolanden. Ein Teil der jungen Musiker befinde sich wegen des Krieges jetzt in Deutschland, sagte Binz.

Im nächsten Jahr dreht sich die Kompassnadel des Kultursommers Rheinland-Pfalz nach Westen, weil das Bundesland dann die Präsidentschaft der gemeinsamen Großregion mit dem Saarland, Luxemburg, der belgischen Wallonie, Lothringen und westfranzösischen Departements übernimmt. Zum Schluss folgt im Jahr 2024 der Schwerpunkt Südeuropa.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-909822/4

(dpa)