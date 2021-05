Kultursommer setzt auf Open-Air und Hybrid

Mainz Die in der Pandemie darbende Kultur soll im Sommer wieder aufblühen. Unter dem Dach des Kultursommers Rheinland-Pfalz sind rund 200 Projekte geplant. Schwerpunkt ist Nordeuropa.

Die „Heimat Europa-Filmfestspiele“ unter Leitung von Edgar Reitz, zeitgenössische Künstler und Jazzmusiker aus Nordeuropa sowie ein Festival an den Schum-Stätten: Trotz der Pandemie geht der 30. Kultursommer Rheinland-Pfalz mit rund 200 Veranstaltungen an den Start. „Mit vorsichtigen Öffnungsschritten und guten Konzepten können wir in den Kultursommer starten“, sagte die neue Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) am Freitag in Mainz.