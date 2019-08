Kundgebung für Ausrufung von Klimanotstand in Mainz

Mainz Mehr als 200 Menschen haben am Mittwoch in Mainz an einer Kundgebung für die Ausrufung eines Klimanotstands in der Landeshauptstadt teilgenommen. Vor einer Sitzung des Stadtrats mit vier Anträgen dazu nahm Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) eine Petition mit mehr als 2300 Unterschriften entgegen.

Darin wird gefordert, alle städtischen Entscheidungen an den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens auszurichten.