Mit Demonstrationen und Kundgebungen in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz feiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) heute den Tag der Arbeit. Zur zentralen DGB-Veranstaltung in Trier hat sich neben dem Gewerkschaftsvorsitzenden für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Dietmar Muscheid, auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) angekündigt. SPD-Bundeschefin Andrea Nahles will in Koblenz auf dem Maifest reden. dpa