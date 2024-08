Klassik mal anders Kunst und Cocktail: Staatsphilharmonie lädt zum Werkgespräch

Der erste Festivalabend steigt demnach am 4. September um 20.30 Uhr in der Philharmonie. Fehlmann und Chefdirigent Michael Francis sprechen über die besondere Faszination der Werke etwa von Richard Wagner und Gustav Mahler und wollen auch mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Am Tag darauf stehen Werke der beiden Komponisten auf dem Programm des Festivalkonzerts „Modern Times: San Francisco“.