Kunsthalle Mainz lädt zu „Leben auf einem Stern“ ein

Mainz Nach mehr als zweimonatiger Schließung antwortet die Kunsthalle Mainz auf die Corona-Krise: Maximal 60 Besucher können ab Mittwoch wieder zu den regulären Öffnungszeiten in die Räume am Zollhafen.

Sie erhalten in Videos einen ersten Einblick zur Entstehung neuer Werke, die ab Mitte Oktober zu sehen sein werden. „Wir haben versucht, die Ausstellung an die aktuelle Situation anzupassen“, sagte die Leiterin der Kunsthalle, Stefanie Böttcher, zur Eröffnung in einer Videokonferenz.