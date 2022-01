Kunstschatz kehrt heim: „Schönste Frau des Rheingaus“

Mainz Sie gilt als einer der größten Kunstschätze am Mittelrhein: die Kiedricher Doppelmadonna. Nach mehr als sechs Jahren als Leihgabe im Mainzer Dommuseum tritt die Marienfigur nun ihre Heimreise nach Kiedrich (Rheingau-Taunus-Kreis) an.

Am Montag wurde die Doppelfigur im Museum sorgfältig verpackt in eine Kiste gestellt, mit Gymnastikbällen zusätzlich gestützt und transportfertig gemacht. An diesem Dienstag soll sie etwas rheinabwärts auf hessischer Seite wieder ausgepackt und an ihren angestammten Platz in der Michaelskapelle aufgestellt werden. „Sie hinterlässt in Mainz eine große Lücke“, sagte die stellvertretende Direktorin des Mainzer Dommuseums, Anja Lempges.