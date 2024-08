20.000 Volt Spannung Kupferdieb erleidet Stromschlag - schwer verletzt

Mannheim · Plötzlich fiel im Mannheimer Hafen in der Nacht der Strom aus. In einer Trafostation finden Mitarbeiter einen Mann schwer verletzt am Boden. Doch was wollte der Mann dort?

09.08.2024 , 10:15 Uhr

Durch einen Stromschlag wurde ein Mann schwer verletzt (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa

Ein mutmaßlicher Kupferdieb hat eine Trafostation im Mannheimer Hafen aufgebrochen und wurde durch einen Stromschlag schwer verletzt. Der Mann habe am späten Donnerstagabend versucht, die Kabelanschlüsse der Hochspannungsanlage zu demontieren, teilte die Polizei mit. Dabei habe der 43-Jährige einen Kurzschluss verursacht und einen Stromschlag mit einer Spannung von 20.000 Volt erlitten. Sanitäter brachten den Mann mit schweren Verletzungen und Verbrennungen in ein Krankenhaus. Durch den verursachten Kurzschluss sei es laut dem Energieversorger MVV Energie zu einem rund zweistündigen Stromausfall in Teilen des Mannheimer Hafens gekommen. Die Auswirkungen des Stromausfalls blieben aber gering. Es seien nur Firmengebäude betroffen gewesen, indem in der Nacht großteils nicht produziert werde, sagte der Pressesprecher. © dpa-infocom, dpa:240809-930-198644/1

(dpa)