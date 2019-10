Kurden demonstrieren gegen türkischen Einmarsch in Syrien

Eine Protestaktion gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien, hier in Frankfurt (Main). Foto: Amadeus Ulrich/dpa.

Saarbrücken Rund 700 Kurden haben am Samstag in der Innenstadt von Saarbrücken gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien demonstriert. Die Stimmung sei friedlich gewesen, berichtete die Polizei. Sie hatte Teilnehmer davor gewarnt, Symbole der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK oder Bilder des Anführers Abdullah Öcalan zu zeigen.

Diese Anweisungen seien befolgt worden.