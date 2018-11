später lesen Kurierfahrer fährt nach Drogenkonsum und ohne Fahrerlaubnis FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Twittern

Teilen



Weil er unter Drogeneinfluss stand und keinen gültigen Führerschein dabei hatte, ist ein Kurierfahrer nach einer Polizeikontrolle im pfälzischen Fischbach aus dem Verkehr gezogen worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete, hatte der 30-Jährige am Donnerstag gerötete Augen und reagierte nur langsam, weshalb noch an Ort und Stelle ein Drogentest vorgenommen wurde. dpa