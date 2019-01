später lesen Kurt Beck: Unterstützung demokratischer Kräfte in Kandel FOTO: Gregor Fischer FOTO: Gregor Fischer Teilen

Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hat zur Unterstützung der demokratischen Kräfte in Kandel aufgerufen. In der politischen Auseinandersetzung mit dem „Spuk von Rechts“ in der Verbandsgemeinde sei es wichtig zu zeigen, „dass die Kräfte für Demokratie und Freiheit stärker sind“, sagte er am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. dpa