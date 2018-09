später lesen Kurz vor Urteil im Mordprozess: Demonstrationen in Kandel FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Zwei Tage vor dem am Montag erwarteten Urteil um den Tod der 15 Jahre alten Mia aus Kandel haben sich am Samstag erneut Demonstranten in der südpfälzischen Gemeinde versammelt. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen gingen zunächst Demonstranten unter dem Motto „Wer schweigt, stimmt zu - dem Rechtsruck entgegentreten“ auf die Straße. dpa