Kurz vor Weihnachten: Tannenbaum der Feuerwehr geklaut

Mayen Kurz vor Weihnachten haben unbekannte Diebe in dem rheinland-pfälzischen 1500-Einwohner-Ort Bell bei Mendig der örtlichen Feuerwehr ihren Weihnachtsbaum geklaut. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die knapp vier Meter hohe Nordmanntanne inklusive Lichterketten in der Nacht zu Mittwoch vor dem Feuerwehrhaus abgebaut und mitgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa