Olympia Kurzbesuch der Flamme: Dreiländereck im Olympia-Fieber

Das Feuer war Mitte April in der antiken Stätte von Olympia entfacht worden. Anschließend ging es mit dem Schiff über das Mittelmeer nach Marseille. Seit der Ankunft am 8. Mai und bis zur Eröffnung der Spiele wird die Flamme von mehr als 10 000 Fackelläufern durch gut 400 französische Städte getragen. Auf Stippvisite in Deutschland war sie zudem am Mittwoch in Weil am Rhein in Baden-Württemberg gewesen.