Urteil KV schließt Bereitschaftspraxen

Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts zur Sozialversicherungspflicht von Poolärzten sollen in Rheinland-Pfalz zu Beginn des kommenden Jahres sieben Bereitschaftspraxen geschlossen werden. Es handele sich um die Praxen in Altenkirchen, Andernach, Emmelshausen, Frankenthal, Gerolstein, Ingelheim und Landstuhl, teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz am Freitag in Mainz mit. Die Vertreterversammlung der KV habe sich am Mittwoch entschieden, die Regelungen des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes notgedrungen zum 1. Januar 2024 anzupassen.