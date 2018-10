später lesen Lachen im Landtag: Abgeordnete zitieren Tweets Teilen

Nach öffentlicher Kritik am Stil der Landtagsdebatten haben die rheinland-pfälzischen Abgeordneten ein neues Format gefunden: Sie lesen sich Tweets aus dem gegnerischen politischen Lager vor. Den Anfang machte in der Haushaltsdebatte am Mittwoch CDU-Fraktionschef Christian Baldauf. dpa