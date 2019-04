später lesen Lackschaden am Auto führt zu Parkplatz-Streit Teilen

Twittern

Teilen



Ein Lackschaden am Auto hat in Neustadt/Weinstraße einen heftigen Streit ausgelöst. Gegen drei Beteiligte wurden am Samstag Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet, teilte die Polizei mit. dpa