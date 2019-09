Ladendieb bedroht Passanten in Bad Kreuznach mit Messer

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild.

Bad Kreuznach Ein Ladendieb hat in der Innenstadt von Bad Kreuznach einen Fußgänger mit einem Messer bedroht. Der Passant packte den Unbekannten an der Schulter, um ihn aufzuhalten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

