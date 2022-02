„Lady Di Club“ plant Diana-Statue in Mini-Britannien

Vettelschoß/Hameln Evelyn Marie Seidel (72), Gründerin des nach eigenen Angaben einzigen deutschen „Lady Di Clubs“, will mit einer großen Statue rechtzeitig vor dem 25. Todestag an die britische Prinzessin erinnern.

Doch nun nahe die Rettung: Gary Blackburn (58), ein in Deutschland lebender gebürtiger Engländer, bietet dem kleinen Club im Garten seines britischen Themenhotels in Vettelschoß im nördlichen Rheinland-Pfalz einen Platz an. „Das passt gut“, findet Seidel. „Da kommen ja sowieso viele England-Fans hin.“