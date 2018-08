später lesen Lärmgrenze am Frankfurter Flughafen wird 2018 eingehalten FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Die Lärmobergrenze am Frankfurter Flughafen wurde im vergangenen Jahr und wird voraussichtlich auch in diesem Jahr eingehalten. Das geht aus einem am Donnerstag in Wiesbaden veröffentlichten Monitoringbericht hervor. dpa