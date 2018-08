später lesen Lagerhalle brennt nieder FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



In einer Lagerhalle eines Weinguts im rheinhessischen Wendelsheim sind mehrere Gasflaschen explodiert und haben ein Feuer ausgelöst. Die Flammen griffen am Montag auf eine angrenzende Scheune über, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa