Lagerhalle in Flammen: Zweite Halle in Gefahr

Ein Feuerwehrauto fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild.

Hachenburg Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Langenbach bei Kirburg ist die Landesstraße 285 am Dienstagnachmittag voll gesperrt worden. „Die Lagerhalle steht voll in Flammen, derzeit könnte der Brand auf eine zweite Halle übergreifen“, sagte eine Polizeisprecherin in Hachenburg.

