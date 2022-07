Mainz : Lagerhalle in Mainz brennt: Ein Verletzter

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Mainz Im Mainzer Stadtteil Mombach ist am Donnerstag eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Mitarbeiter des Fahrzeugteile-Handels hätten das Gebäude noch rechtzeitig unverletzt verlassen können, teilte die Feuerwehr am späten Abend mit.

Eine Einsatzkraft sei jedoch später verletzt worden. Der Rauch war weithin zu sehen.

Der Brand habe sich rasant ausgebreitet, ein Übergreifen auf andere Hallen sei jedoch verhindert worden, hieß es. Schließlich habe man „Feuer aus“ melden können. Am späten Abend waren Feuerwehrleute weiter mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Halle sei einsturzgefährdet und könne nicht betreten werden, teilte die Feuerwehr Mainz mit.

Die Polizei hatte Anwohner am Nachmittag über Lautsprecher aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Bereich rund um die Halle einer Firma für Fahrzeugteile sei abgesperrt, um den Einsatz der Feuerwehr zu unterstützen, sagte eine Polizeisprecherin. Am Abend wurde die Warnung aufgehoben. Zur Höhe des Schadens und dem Grund für den Ausbruch des Feuers wurden zunächst keine Angaben gemacht.

(dpa)