Mainz Lagerhalle in Mainz stürzt bei Vollbrand ein

Eine Lagerhalle in Mainz ist bei einem Brand in der Nacht komplett eingestürzt. Das sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehrere Anrufer hätten den Brand gegen 21.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr bat in der Nacht die Anwohner von Hechtsheim, Weisenau und der Oberstadt wegen der Geruchsbelästigung Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Auch im benachbarten Hessen wurden gewarnt.