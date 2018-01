später lesen Lagerhalle mit Kunststoff steht in Flammen FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

In einer Lagerhalle in Saerbeck (Kreis Steinfurt) ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, bekämpfen Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen. Die Fassade des Gebäudes sei am frühen Morgen eingestürzt. Verletzte habe es zunächst nicht gegeben, hieß es weiter. Weshalb das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. dpa