Flutkatastrophe : Lagezentrum ging von punktuell starkem Hochwasser aus

Mainz Was wusste das Innenministerium in der Flutnacht um welche Uhrzeit? Dazu befragt der Untersuchungsausschuss einen Beamten. Nicht-öffentliche Polizeivideos sorgen für Betroffenheit.

Das Lagezentrum im rheinland-pfälzischen Innenministerium ist während der Flutnacht „von einem punktuell extrem starken Hochwasser“ ausgegangen. Das berichtete ein Mitarbeiter des Lagezentrums am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des rheinland-pfälzischen Landtags. „Im Nachgang stellt sich uns die Frage, woher kam dieses Informationsdefizit in Richtung Lagezentrum?“, sagte David Wincek.

Während seiner Vernehmung wurden zwei - insgesamt 20 Minuten lange - Videos eines Polizeihubschraubers mit Aufnahmen vom 14. Juli ab 22.15 Uhr an der Ahr gezeigt und die Öffentlichkeit dazu ausgeschlossen. Die Landesregierung habe die Videos nicht freigegeben, weil Personen in Notsituationen darauf identifiziert werden könnten, erläuterte der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) im Anschluss vor den sichtlich mitgenommenen Abgeordneten.

Die Videos hätten dem Lagezentrum in der Nacht nicht vorgelegen, er wisse auch nicht, wo sie gelandet seien, sagte Wincek. „Bis zu meinem Dienstende um 2.30 Uhr war mir nicht bewusst, welches Ausmaß diese Tragödie hatte“, hatte der 39-Jährige zuvor gesagt. Die Wörter „Flutwelle“ oder „Sturzflut“ seien ihm in seinem Dienst in der Nacht auch nicht begegnet, sagte er auf eine Frage von Haller.

Mit dem Innenminister habe der Leiter des Lagezentrums in der Flutnacht einmal persönlichen Kontakt gehabt. Dabei sei es vor allem um die Anforderung von Hubschraubern und die Lage auf dem Campingplatz in Dorsel gegangen. Die weitere Kommunikation sei über das Minister-Büro gelaufen. Es sei Usus, das Ministerbüro „über jede Kleinigkeit“ und niederschwellig zu informieren. „Der Minister ist sehr wissbegierig, was die Innere Sicherheit und die Lage betrifft.“ Erst vor einigen Wochen habe er angerufen und gefragt was los sei, nachdem er ein Martinshorn in seinem Heimatort gehört habe.