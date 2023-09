Bevölkerung Lagezentrum soll „Herzstück“ des Katastrophenschutzes werden

Ziel sei es, dass das neue Lagezentrum für Bevölkerungsschutz im zweiten Quartal 2024 voll funktionsfähig und damit rund um die Uhr im Einsatz sei, sagte Ebling. „Es geht darum, dass wir in Zukunft hier an diesem Standort 24/7 - 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche - eine Lagebeobachtung haben wollen“, sagte der SPD-Politiker. „Wenn man so will, ein tägliches Monitoring.“