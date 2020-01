Lahmes Internet: Verbraucherzentrale startet Messaktion

Mainz In einer landesweiten Messaktion will die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz herausfinden, wie hoch die Internetgeschwindigkeit in privaten Haushalten tatsächlich ist. Einem Sprecher zufolge bliebe diese oft hinter der Bandbreite zurück, die Anbieter ihren Kunden versprächen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa