Lahnstein: Lewentz will von Scheuer Klarheit über Sanierung

Lahnstein Die massive Bodenverunreinigung im Bahnhof Niederlahnstein mit Diesel schlägt Wellen bis zum Bundesverkehrsministerium. Ursache ist ein Bahnunglück im Spätsommer.

Gut zwei Monate nach der Entgleisung eines Güterzugs bei Koblenz und dem Auslaufen von großen Mengen Diesel hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) einen Brief geschrieben. Der in Lahnstein ausgelaufene Kraftstoff müsse vollständig entfernt werden, heißt es in dem Schreiben vom Montag, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.