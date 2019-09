Kostenpflichtiger Inhalt: Universität Trier : Fünf neue Professuren und jede Menge Ärger

Foto: dpa/Christoph Schmidt

Trier Nicht nur an der Hochschule – auch an der Uni Trier selbst gibt es Kritik an den Plänen, die Pflegewissenschaften derart stark auszubauen: Fünf neue Professuren spendiert das Land der Uni. Dabei ist völlig unklar, wie viele Studenten sich für den Studiengang interessieren. Bezahlt wird die Ausbildung nämlich nicht mehr.

Nicht eine, nicht zwei – ganze fünf Professuren spendiert das Land Rheinland-Pfalz der Universität Trier. Geht es doch um ein Herzensanliegen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD): die Pflege. Schon als Sozialministerin hatte sie sich dafür eingesetzt, dass die Uni einen dualen Studiengang im Bereich Pflegewissenschaft bekommt.

Nun baut das Land das Angebot massiv aus. Ab Herbst 2020, spätestens 2021 sollen der Studiengang „klinische Pflege“ und der Master-Studiengang „Interprofessionelle Gesundheitsversorgung“ das aktuelle duale Studienangebot ersetzen.

Ein Engagement, das man nicht nur an der Trierer Hochschule kritisch sieht, die sich übergangen fühlt. Auch an der Universität selbst regt sich Kritik. So mancher sorgt sich, dass die weitere Ausstattung der fünf Professuren auf Kosten kleiner, geisteswissenschaftlicher Fächer gehen könnte. Ein Geisteswissenschaftler, der anonym bleiben möchte, klagt über Personalabbau und Sparzwänge, über eine ständig steigende Arbeitsbelastung, über ein sich verschlechterndes Betreuungsverhältnis, über Forschung, „die immer mehr zum Privatvergnügen wird“ und über einen zunehmenden Zwang, ökonomisch zu arbeiten. Gerade kleine geisteswissenschaftliche Fächer hätten aber gar nicht die Möglichkeit, viele Drittmittel an Land zu ziehen.

Universitätspräsident Michael Jäckel betont, die Sorge, dass die Geistes- unter den Pflegewissenschaften leiden, sei unberechtigt. Man werde die Pflegewissenschaft nicht auf Kosten anderer Fächer ausstatten. Dass es Stellensperren und Sparzwänge gibt, bezeichnet er „als Dauerproblem, das wir alle haben“ .

Die fünf Professuren im Fach „klinische Pflege“ sieht er als Chance, die der Uni gegeben wurde. „Die Herausforderung ist jetzt, den Studiengang so attraktiv zu machen, dass weiter Studenten kommen“. Geld bekommen die Pfleger in akademischer Ausbildung – anders als bisher im dualen Studium – nämlich künftig keins mehr.

Dass der duale Studiengang abgeschafft wird, hat rechtliche Gründe. Das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe verlangt, dass Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege künftig nicht getrennt, sondern zusammen gelehrt werden. Und so soll der neue Studiengang in 2100 Stunden Theorie und 2300 Stunden Praxis die gesamte Lebensspanne von der Geburt bis zur palliativen Versorgung abdecken.